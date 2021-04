Poisson d’avril complètement raté pour Deliveroo, qui s’excuse auprès de ses clients

Jeudi soir, des dizaines de clients de Deliveroo ont reçu un mail du géant de la livraison, confirmant une commande de pizzas. Problème : ces clients n’avaient rien commandé, et encore moins 38 pizzas aux anchois pour un total de 466,40 euros, comme l’indiquait la facture reçue.

« Le temps que vous lisiez ce mail, votre commande sera en cours de livraison. Nous vous souhaitons d’avance un excellent appétit ! », concluait Deliveroo, dans ce mail qui avait tout d’un courrier officiel, et non d’une arnaque. Mais les clients les plus attentifs ont heureusement assez vite remarqué la dernière phrase du mail : « Une dernière information qui pourrait s’avérer importante : les anchois de ces pizzas sont en fait… des petits farceurs ! Souriez, le poisson d’avril a encore frappé ! ».