Une toile à 374.000€ vandalisée «par erreur» par un couple (photos)

Quelques temps plus tard, le personnel de la galerie se rend compte de l’anomalie et retrouve les deux malfaiteurs. Il se trouve qu’ils viennent de peindre non pas sur une toile collective mais sur une appartenant à JonOne et qui vaut 440.000 dollars (soit 374.000 euros). Le co-organisateur de l’exposition, Kang Wook, a contacté la compagnie d’assurance pour « minimiser le préjudice subi par le couple qui a vandalisé l’œuvre sans le vouloir », explique-t-il à ABC News.