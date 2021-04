L’épisode spécial de «Friends» va enfin être tourné

Il aurait dû avoir lieu au printemps 2020. A cause du Covid-19, il a depuis subi report après report. Mais cette fois-ci, c’est bon : l’épisode spécial de « Friends » va pouvoir finalement réunir ses six acteurs principaux dans un même studio. Selon Deadline, le tournage doit commencer la semaine prochaine au Stage 24 de Warner Bros, à Los Angeles.

Pour rappel, il ne s’agit pas d’un véritable « épisode » au sens normal du terme mais d’une sorte de show rassemblant Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry et David Schwimmer. Ce dernier vient d’ailleurs de donner quelques précisions à ce sujet lors de son apparition dans l'émission britannique The Graham Norton Show. Non seulement il confirme l’arrivée du tournage pour la semaine prochaine mais il ajoute que les acteurs n’incarneront aucunement leurs personnages de la série : « Je serai David. Il n’y a rien de scripté ». « Il y a une partie que je ne veux pas révéler, où nous allons tous lire quelque chose », confie-t-il. David Schwimmer avoue aussi ne pas avoir revu la série pour se préparer à cet épisode spécial : « J’aurais dû, et je n’ai pas d’excuses. Mais je n’ai pas réussi à rattraper les 236 épisodes. Je dois le faire, je pense avoir besoin d’en regarder beaucoup ces cinq prochains jours ».