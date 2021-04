The Voice: la règle des «chaises musicales» provoque la colère, Amel Bent et Vianney se confient

Cette deuxième soirée de duels dans « The Voice France » a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. En cause : une règle qui veut que dorénavant, les candidats repêchés par les coachs à la suite d’un duel raté peuvent être remplacés par d’autres. Or il s’avère que c’est ce qui s’est passé hier soir, non pas une fois mais deux ! Repêchés suite à leurs duels perdus lors de la première soirée, Alexis Roussiaux et Luc Laversanne ont dû partir après que leurs nouveaux coachs respectifs leur ont préféré d’autres candidats. Du côté des téléspectateurs, cette sortie brutale est parfois considérée comme choquante.

Une « arnaque » ou un « signe d’encouragement supplémentaire » ?

Sur les réseaux sociaux, certains n’ont pas hésité à faire éclater leur colère. « Cette règle est dégueulasse », gronde un internaute. « Quelle arnaque », réagit un autre. Les exemples sont nombreux et parmi ces réactions, il y a celle de… Luc Laversanne, repêché par Vianney puis remplacé par Julien Reinhardt. « Je suis déçu, un peu en colère contre Vianney. Il m’avait repêché, c’est quelqu’un de sensible, je ne pensais pas qu’il récidiverait, mais il l’a fait », dit-il à Voici en ajoutant que « partir de cette façon-là, c’est ignoble ».

En parallèle, Télé-Loisirs a interrogé Vianney et Amel Bent sur cette règle controversée. Pour le premier, ce jeu de chaises musicales « permettait d’offrir une visibilité supplémentaire à un talent que l’on gardait ou pas à la fin ». Il voit dans cette règle un « signe d’encouragement supplémentaire » et insiste pour dire que quitter The Voice n’est pas « une fin en soi ». « Quand c’est arrivé qu’un talent repêché ne reste pas, ça c’est hyper bien passé. Parce qu’ils avaient bien compris que ce repêchage n’était que provisoire », conclut-il.