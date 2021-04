Le clan Reynders attaqué dans un livre explosif

Didier Reynders et Jean-Claude Fontinoy, son fidèle collaborateur pendant vingt ans, sont attaqués dans un livre explosif pour des faits de collusion avec les milieux d’affaires. L’auteur évoque même la mise en place d’un système de commissions et de pots-de-vin. - BelgaImage

C’est l’histoire d’une alliance entre un homme intelligent en quête de pouvoir et de reconnaissance et son fidèle bras droit accusé par l’auteur d’être « en quête d’argent et usant de méthodes mafieuses », un véritable « Raspoutine », ajoute-t-il sur la base de témoignages concordants. L’histoire de la mise en place d’un système de commissions occultes et de pots-de-vin dans l’attribution de marchés publics juteux à des investisseurs privés. L’histoire d’un véritable scandale d’État, secret de polichinelle qui serait connu de tous dans le petit monde politique...