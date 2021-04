Dîners clandestins à Paris: un serveur du palais Vivienne raconte qui était présent chez Pierre-Jean Chalençon

C’est l’affaire dont tout le monde parle ces derniers jours. Depuis la diffusion d’un reportage sur M6 le 2 avril dernier, Pierre-Jean Chalençon est dans la tourmente. La chaîne privée s’est intéressée à des repas interdits (en raison du Covid) qui se tenaient dans plusieurs endroits de Paris, et notamment une soirée privée avec menus de luxe, dont l’organisateur a été identifié comme étant Pierre-Jean Chalençon. Le collectionneur a même affirmé aux caméras de M6 qu’il dînait régulièrement dans « des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres ».

S’il témoignait anonymement dans le reportage, ce grand fan de Napoléon a été rapidement identifié, et a reconnu, après avoir démenti dans un premier temps, être l’organisateur de la fête dévoilée par M6 et organisée chez lui, au Palais Vivienne. Mais plus tard, il a invoqué un « énorme poisson d’avril », déclarant qu’il faisait l’objet de calomnies. Pour justifier les images diffusées par M6, Pierre-Jean Chalençon a expliqué avoir fait une « soirée zéro » en vue des célébrations pour le bicentenaire de Napoléon. Malgré ces justifications un peu bancales, le procureur de Paris a ouvert une enquête sur le sujet, afin de savoir qui participait à ce genre de dîners clandestins.