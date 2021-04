Accusé d’organiser des dîners clandestins, Pierre-Jean Chalençon tente de se défendre: «C’était un énorme poisson d’avril» (vidéo)

Soirée de préparation

Il a ensuite donné sa version des faits. En tant que spécialiste de Napoléon 1er, il possède une impressionnante collection autour de ce personnage historique. Il rappelle que la France va célébrer prochainement le bicentenaire de la mort de Napoléon et en vue de cet événement, il a prévu d’organiser « d e s dîners napoléoniens et des visites au palais Vivienne », dont il est propriétaire, rapporte BFM TV.

« Je suis les directives du gouvernement et j’espère une réouverture assez prochaine en mai. Puisque le bicentenaire est en mai, nous avons anticipé et nous sommes en train d’organiser pour des entreprises et des particuliers (…). Nous avons organisé cela depuis un certain nombre de semaines avec mes collaborateurs et la semaine dernière était une sorte de soirée zéro. Nous avons mis en exergue quelques tables et invité quelques personnes pour leur faire visiter. J’ai fait une conférence (…). Nous avons organisé un certain nombre de de reportages pour des grands magazines, pour justement montrer les objets du palais de Vivienne et ses atouts », a-t-il ajouté. Il estime toutefois avoir été « piégé » par une rédaction et se dit « harcelé » depuis la diffusion du reportage.

Malgré la tentative de justification de Pierre-Jean Chalençon, une enquête pénale a tout de même été ouverte dimanche par le procureur de Paris à la suite de la diffusion du sujet consacré à ces dîners de luxe clandestins, interdits pour l’instant.