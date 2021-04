Cet aventurier emblématique de «Koh-Lanta» ne participera pas à l’édition All Stars et ne le digère pas

Alors que la diffusion de la 22e saison de « Koh-Lanta » est en cours sur TF1, la chaîne privée en prépare déjà une autre. Et pas des moindres. En effet, pour fêter les 20 ans du jeu d’aventure, une édition spéciale, « All Stars 20 ans », est organisée par ALP, la société de production. Cette saison inédite sera la septième consacrée aux candidats emblématiques de « Koh-Lanta ».

Et le tournage de ce « All Stars » a été lancé ces jours-ci, et la sélection des candidats opérée par la production n’a pas été appréciée par tout le monde. En tant qu’ancien finaliste et aventurier bien connu du public, Mohamen Derraji ne digère pas le fait de ne pas faire partie des aventuriers emblématiques embarqués pour cette édition spéciale. Il a participé à « Koh-Lanta : Pacifique » en 2005, saison tournée en Nouvelle-Calédonie et remportée par Clémence Castel (revenue en 2018 et à nouveau gagnante lors de « Koh-Lanta : le combat des héros »).

Sur Instagram, le jeune homme a confié sa grande déception. « Huit mois de préparation et de sacrifices avec mon coach pour être au top et affronter enfin les meilleurs. Mais il n’en est rien, la légende est tombée dans les oubliettes », a écrit Mohamed, en légende d’une photo où il semble avoir pleuré. Pour lui, le fait de ne pas avoir été sélectionné par ALP est incompréhensible : « Les fans et ceux qui me connaissent dans Koh Lanta savent qui est Mohamed. Vous l’avez oublié mais les téléspectateurs l’ont dans le coeur et ne l’oublieront jamais ». « Quel gâchis », a-t-il conclu, souhaitant tout de même une bonne aventure aux anciens qui se relancent dans le jeu.