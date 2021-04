Un singe joue à un jeu vidéo grâce un implant cérébral créé par la start-up d’Elon Musk (vidéo)

Dans une vidéo publiée vendredi par la société, on peut voir le singe Pager contrôler de ses yeux les mouvements d’une raquette pour empêcher que la balle ne tombe dans le vide, comme on pourrait le faire avec un joystick, un écran tactile ou les flèches sur un clavier. « Un singe joue à un jeu vidéo de façon télépathique grâce à une puce dans son cerveau », a tweeté l’entrepreneur futuriste, aussi fondateur de Tesla et SpaceX. En quelques heures, la vidéo a déjà été visionnée plus de trois millions de fois.

Neuralink se félicite de cette avancée, un pas de plus vers son premier objectif: « permettre aux personnes paralysées d’utiliser directement leur activité neuronale pour contrôler des ordinateurs et appareils mobiles facilement et en temps réel ». En août dernier, la start-up avait présenté des cochons auxquels elle avait implanté le prototype de puce sans fil, de 23 mm de diamètre sur 8 mm d’épaisseur (comme une petite pièce de monnaie).