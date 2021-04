«Dix pour cent» reviendra pour une cinquième saison (vidéo)

La quatrième saison de « Dix pour cent » devait être la dernière et pourtant, elle connaîtra bien une suite. La série suit le quotidien comique et parfois dramatique d’une agence artistique et de ses agents joués par Camille Cottin, Thibault de Montalembert ou bien Gregory Montel. L’information est rapportée par Europe 1. Thomas Anargyros, le président de Mediawan Studios, l’une des sociétés qui produit la série, l’a assuré.

Diffusée sur Netflix, la série aura d’abord le droit à un film, comme l’avait annoncé l’acteur Dominique Besnehard, toujours sur Europe 1. Le film en question viendra en amont de la série. « On avance très bien. L’idée est qu’il soit produit cette année, pour une diffusion sans doute en fin d’année ou début d’année prochaine » explique Thomas Anargyros.

Quant au tournage de la cinquième saison, c’est bien une réalité pour France Télévision. L’arrêt de la série avait attristé beaucoup des téléspectateurs mais aussi les acteurs. En janvier dernier, Dominique Besnehard avait d’ailleurs déclaré : « Je ne demande peut-être pas une saison 5, mais c’est quand même dommage d’arrêter comme ça ». Pour le moment, aucune information supplémentaire n’est sortie sur le scénario ou sur les personnages à attendre.