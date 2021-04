Quand Alain Finkielkraut ne comprend pas que l’émission a commencé (vidéo)

Le moment est surprenant, un instant suspendu entre Pascal Praud et Alain Finkielkraut. Alors que l’émission « L’heure des Pros » nous habitue à des débats et des échanges parfois durs, c’est l’inverse qui s’est passé sur CNews ce mercredi 14 avril.

Après cette entrée en matière, les deux hommes discutent et Alain Finkielkraut fait mine de quitter le plateau en disant : « Vous allez encore m’emmerder avec Olivier Duhamel. Je vais être général, mais je veux bien en parler une seconde ». Pascal Praud enchaîne et lui pose sa question concernant le politologue. Alain Finkielkraut grogne et réfléchit mais surtout, ne répond pas.