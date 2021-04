USA: il sauve sa femme d’un lynx et divise les internautes (vidéo)

11 millions, voilà le nombre de vues qu’a faites une vidéo où un lynx roux s’attaque à une femme. Selon 20 Minutes, la scène aurait eu lieu en Caroline du Nord, dans la petite ville de Burgaw. On y voit un couple sortir de chez eux tranquillement lorsque tout d’un coup, l’animal passe à l’offensive. La suite se termine mal, mais plus pour le lynx que la femme.

Une réaction trop violente ?

Alors que le mari dit qu’il devrait laver sa voiture, le lynx traverse la route. Son épouse arrive avec une caisse renfermant de toute évidence un chat et c’est là que l’animal sauvage attaque. Caché sous un véhicule, il saute sur la femme qui ne manque pas de se débattre. Son mari vient de suite à son secours. Pensant qu’il s’agit d’un gros matou, il ne se pose pas plus de question et l’attrape par le cou. C’est alors qu’il le tient à bout de bras qu’il se rend compte qu’il s’agit d’un lynx.

L’homme, loin d’avoir peur, l’envoie balader dans les airs. L’animal atterrit sur le gazon puis file vers la maison. Décidé à ne pas le laisser courir en liberté, le mari sort alors un pistolet (bienvenue en Amérique !) et crie : « Je vais tirer sur ce c****** ». Selon 20 Minutes, l’homme n’a visiblement pas raté son coup puisque le lynx est mort (même si une autre version de l’histoire parle de l’intervention d’un agent du bureau Wild Life Control).