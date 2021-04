Sexualité : pourquoi est-il difficile d’aborder certains sujets avec ses amis ?

Dans un groupe d’amis, certains parlent librement de leur sexualité, sans tabou, alors que d’autres peuvent éprouver de la gêne. Vendredi dernier sur Europe 1 dans l’émission « Sans rendez-vous », la sexologue Catherine Blanc a répondu à une question d’un auditeur qui se demandait pourquoi il avait été dégoûté quand un de ses amis évoquait son palmarès de « coups d’un soir », alors qu’ils parlent d’habitude ouvertement de leur vie sexuelle dans leur groupe d’amis.

« Lors des repas avec mes amis, on expose un petit peu tous notre vie sexuelle de manière assez libre. Mais lors du dernier repas, j'ai un ami qui nous a fait part de ses plans d'un soir. Personnellement, ça me dégoûte. Je ne comprends pas comment on peut aimer ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'attirant dans ces pratiques ? », a expliqué le jeune homme.