Avant de revenir au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip, Harry a écrit une lettre à son père, le prince Charles

Si les relations entre le prince Harry et le reste de la famille royale britannique étaient déjà tendues depuis son annonce de retrait de l’institution et son départ pour les États-Unis, l’interview explosive accordée à Oprah Winfrey avec sa femme Meghan avait remis le feu aux poudres. C’est pourquoi, à l’annonce du décès du prince Philip, une question était sur toutes les lèvres : Meghan et Harry seraient-ils présents aux funérailles ?

Le palais de Buckingham avait rapidement affirmé que le prince Harry serait bien présent aux obsèques de son grand-père. Meghan quant à elle n’a pas pu faire le voyage, sur décision des médecins, en raison de l’avancement de sa grossesse. La présence d’Harry aux côtés du reste de sa famille a été considérée comme un début d’apaisement pour beaucoup d’observateurs.