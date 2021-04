Premier anniversaire sans son époux pour la reine Élizabeth

Ce sera son premier anniversaire sans celui qu’elle définissait comme sa « force » et son « soutien », depuis leur mariage en novembre 1947 et son couronnement en juin 1953. Cet événement intervient en plein deuil pour la famille royale, ce qui risque d’annuler tout événement public lié à cette occasion tel que la publication d’un portrait officiel.

Philip, duc d’Edimbourg, est mort « paisiblement » le 9 avril au château de Windsor à l’âge de 99 ans. Élizabeth II, avec qui il a eu quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward) lui a fait ses adieux samedi lors d’obsèques organisées en petit comité en raison de la pandémie de coronavirus. Image marquante de la cérémonie, la reine était assise seule sur un banc de la chapelle, le visage couvert d’un masque noir pour se protéger du virus.

La période de deuil s’achèvera vendredi et la reine reprendra ses engagements officiels. Si l’anniversaire de la reine tombe le 21 avril, il est traditionnellement célébré en juin par une grande parade militaire dans le centre de Londres, baptisée le « Salut aux couleurs » et rassemblant des centaines de militaires et des milliers de spectateurs. Mais en raison de la pandémie, la cérémonie est annulée pour la deuxième année consécutive, a annoncé le mois dernier le palais de Buckingham.