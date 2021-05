Un mandat d’arrêt a été émis contre Marilyn Manson

La police de l’État américain du New Hampshire a émis un mandat d’arrêt contre Marilyn Manson pour agression.

Marilyn Manson est sous les feux des projecteurs et pour les mauvaises raisons. Depuis plusieurs semaines, il est accusé d’agression sexuelle sur deux jeunes femmes. Mais le mandat d’arrêt émis par le New Hampshire ne concerne pas ces affaires mais celle d’une agression simple envers un vidéographe en 2019. La police a partagé ce mandat d’arrêt sur leur page Facebook.

La police a déclaré que Marilyn Manson et sa représentation étaient au courant des accusations depuis « un certain temps », mais que l’homme n’est pas retourné au New Hampshire pour les affronter.

Dans d’autres dossiers, plusieurs femmes, dont les actrices Evan Rachel Wood et Esme Bianco, ont accusé le rockeur de 52 ans de les avoir agressées sexuellement et physiquement. C’est ici le département du shérif du comté de Los Angeles qui enquête sur ces abus présumés. Le chanteur rejette ces accusations. Ce n’est pourtant pas la première fois que des accusations de ce genre sont portées contre la star. Déjà en 2018 il était la cible de plaintes qui rapportaient des « crimes sexuels » commis en 2011. La justice américaine avait alors refusé de donner suite à l’affaire « en raison de l’absence de preuves ».