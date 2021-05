Que se passe-t-il dans l’épisode spécial de «Friends»? (spoilers)

Avec près de 240 épisodes et des milliers fans depuis presque 30 ans, « Friends » est un incontournable. L’épisode spécial marque alors un retour en arrière et un événement pour les nostalgiques. Mais cet épisode diffusé par HBO et disponible sur la plateforme Salto n’est en réalité pas un vrai épisode avec scénario, mais plutôt un talk-show animé par James Corden avec les acteurs principaux de la série mais aussi des invités.

Mais alors que se raconte-t-il dans cet épisode ? Beaucoup d’anecdotes et d’émotions pour les acteurs. Le show de presque deux heures enchaîne les témoignages, les extraits d’épisodes et de bêtisiers. Outre Atlantique, les critiques, bonnes ou mauvaises, commencent à pleuvoir. Certains parlent d’un fabuleux rendez-vous nostalgique pour les fans de la série. D’autres au contraire, trouvent le show plutôt rébarbatif et essentiellement fait pour les fans inconditionnels.

Des anecdotes à la pelle

La reconstitution de l’ancien plateau a aidé les acteurs à se remémorer les grands moments de la série de leurs vécus pendant ces dix années de tournage. Ainsi, on apprend que ce décor en question a servi plusieurs fois à cacher des morceaux de textes que les acteurs n’arrivaient pas à retenir de l’aveu de Courteney Cox.

Jennifer Anniston et David Schwimmer ont aussi quelque chose à admettre. Alors que les personnages de Rachel et Ross ont eu une relation tantôt superbe, tantôt chaotique, les acteurs aussi ont eu un petit quelque chose l’un pour l’autre. Ainsi, David Schwimmer admet avoir eu « un coup de foudre » pour Jennifer Anniston lors du tournage de la première saison. Cette dernière admet qu’il en était de même pour elle et explique : « On était tous les deux attirés l’un par l’autre, mais c’était comme deux bateaux qui se croisent, parce qu’il y avait toujours l’un de nous deux qui était en couple. Nous n’avons jamais franchi le pas ».

Le public aussi a joué un rôle lors du tournage de la série. En effet, il y avait un vrai public présent pour rire aux blagues. Une grande source de motivations pour David Schwimmer et Courteney Cox, une source de terreur et d’angoisse pour Mattew Perry qui jouait le rôle de Chandler. Il admet : « Si le public ne riait pas, je me mettais à transpirer, j’avais des convulsions ». Il ajoute même : « J’avais l’impression que j’allais mourir si le public ne riait pas. c’est malsain je sais ». Les autres acteurs ne semblaient pas au courant de ce ressenti.

Des stars invitées

Les acteurs de la série ne sont pas les seuls présents dans cet épisode de la même façon que la série a été ponctuée de caméos. Ils ont été rejoints par Lady Gaga. La chanteuse a d’ailleurs repris la chanson « Semlly Cat » avec Lisa Kudrow qui interprétait Phoebe, auteur de cette chanson dans la série.