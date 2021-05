Amazon prépare un documentaire sur l’affaire Dutroux et a demandé à Sabine et Laetitia d’y participer

Près de 25 ans après leur libération de la cache de Marcinelle où Marc Dutroux les séquestrait, Sabine Dardenne et Laetitia Delhez viennent d’être approchées par un journaliste pour participer à un documentaire sur le criminel. En effet, Amazon Prime Vidéo travaille sur un gros projet concernant l’affaire Dutroux et souhaiterait que les deux rescapées témoignent du drame qu’elles ont vécu, explique Sudinfo.

C’est avec les avocats des deux victimes qu’un ancien journaliste de VTM est entré en contact, afin de savoir si Sabine et Laetitia accepteraient d’être interviewées et filmées pour le documentaire. Les deux femmes ne se sont pas exprimées sur le sujet, mais d’après nos confrères, l’avocat de Sabine Dardenne, Me Jean-Philippe Rivière, a déjà rendu sa réponse. Il est catégorique, il refuse.