Les producteurs de «Friends» rassurent les fans sur l’état de Matthew Perry

L’épisode spécial de « Friends », baptisé « The Reunion », était diffusé sur HBO Max le 27 mai dernier. Il ne s’agissait pas d’une suite de la série, mais bien de retrouvailles entre les acteurs principaux du casting : Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow et Matthew Perry. L’occasion pour les stars d’évoquer leurs souvenirs de tournage et de révéler quelques anecdotes, 17 ans après la diffusion du dernier épisode de la série culte.

Mais avant même que cet épisode soit diffusé, les fans s’étaient déjà inquiétés de l’apparence et de la diction de Matthew Perry en découvrant la bande-annonce, rapporte RTL. Ils craignaient que l’acteur ait été rattrapé par ses vieux démons. Celui-ci s’est en effet battu durant des années contre ses addictions à l’alcool et aux drogues. Mais un proche de Matthew Perry a expliqué que ce problème d’élocution avait été causé en réalité par une opération dentaire réalisée avant le tournage. « C’est ça qui a causé ses troubles d’élocution. Matthew Perry a dit à son entourage qu’il était sobre et qu’il n’y avait pas besoin de s’inquiéter », a expliqué la source au Sun.

Le producteur de « Friends », Kevin S. Bright, a également tenu à rassurer les fans. « Je lui ai parlé, c’était chouette de le voir à nouveau. Les gens disent ce qu’ils veulent, je n’ai rien à dire, à part que c’était génial de le voir, et que je pense qu’il est très drôle dans l’épisode. Je pense qu’il va bien. Il a l’air plus en forme et plus fort que la dernière fois que je l’ai vu, et il est content d’aller de l’avant », a-t-il expliqué au Hollywood Reporter, ajoute RTL.