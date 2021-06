Angèle a imaginé une paire de chaussettes dans le but d’«écraser le patriarcat» (photos)

Dans le cadre d’une collaboration avec le club de chaussettes engagé Socksial Club , la chanteuse a dessiné une paire de chaussettes de couleur mauve, car il s’agit de la couleur représentant le féminisme. Celle-ci est également ornée d’un bras avec au bout un doigt d’honneur, dans le but de dénoncer le patriarcat. « Plus honnêtement, il s’agit d’un gros fuck destiné au patriarcat qui plus que jamais tend à être aboli aujourd’hui. Selon Angèle : « Pour marcher sur le patriarcat, ces chaussettes aux couleurs du féminisme sont l’accessoire indispensable » », rapporte le communiqué annonçant la collaboration.

« Ce projet s’est créé en 2018 et se construit en réponse au constat que les femmes sont également actrices de la migration, mais sont plus invisibilisées et plus vulnérables. En effet, les violences de genre sont présentes depuis le pays d’origine, lors de la migration, et dans le pays d’accueil. La Sister’s House, au travers d’accompagnements psycho-médico-sociaux, tente de répondre aux spécificités du parcours migratoire au féminin, en tenant compte des réalités et de la résilience de chaque femme rencontrée. Sur l’année 2020, 358 (nouvelles) femmes ont pu y être hébergées, 11 384 nuitées ont été offertes, 240 accompagnements ont été pris en charge, et 191 bénévoles ont été actives durant toute l’année écoulée », explique encore le texte d’annonce.