Nouvelle polémique à l’Eurovision: après les soupçons de drogue, Maneskin accusé de plagiat

Depuis leur victoire à l’Eurovision 2021 le 22 mai dernier, les Italiens du groupe Maneskin enchaînent les polémiques. Le chanteur Damiano David a d’abord été accusé d’avoir pris de la cocaïne en direct durant la cérémonie. Mais les tests anti-drogue effectués quelques jours après le concours n’ont révélé aucune trace de cocaïne dans l’organisme du chanteur.

Si cette première affaire est maintenant close, Maneskin est visé par une autre, rapporte Het Laatste Nieuws. Plusieurs internautes et médias accusent cette fois le groupe italien de plagiat. Le titre avec lequel il a remporté le concours, « Zitti E Buoni », ressemblerait particulièrement à la chanson « You want it, you’ve got it », du groupe néerlandais The Vendettas. On vous laisse comparer.