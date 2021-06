Léa Salamé revient aux côtés de Laurent Ruquier, dans «On est en direct»

À la rentrée, Laurent Ruquier ne sera plus seul aux commandes de « On est en direct », sa ‘nouvelle’ émission du samedi soir, qui remplace « On n’est pas couché ». En effet, d’après Télérama, son acolyte Léa Salamé viendra le rejoindre et co-animera le programme à ses côtés, suite à une proposition de France 2.

Les deux journalistes se retrouveront donc en deuxième partie de soirée le samedi sur la chaîne publique française, comme lorsque Léa Salamé était chroniqueuse dans « On n’est pas couché », de 2014 à 2016. « Je suis ravi, ça va être un duo important pendant cette année particulière. On va continuer notre marque de fabrique, avec des invités culturels, et nous mènerons ensemble les interviews politiques », a confié Laurent Ruquier au magazine français.