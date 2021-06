Jeux de société: Similo

Similo est un jeu coopératif constitué uniquement de 35 cartes magnifiquement illustrées dans lequel un joueur (le narrateur) tentera de faire deviner un personnage parmi douze visibles. Comptez dix petites minutes pour une partie qui, si tout va bien, se déroulera en 5 tours. Lors de chaque tour, le narrateur donnera un indice visuel en présentant un nouveau personnage et pourra simplement indiquer si son personnage secret a des similitudes ou non avec le personnage présenté. Suite à cela, les joueurs devront éliminer une carte parmi les douze (puis deux cartes au second tour, puis trois...