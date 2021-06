Test – Subnautica Below Zero: plongée sous la glace

Subnautica, ce petit bijou indépendant du jeu de survie, avait fait l’effet d’une bombe et parvenait, à lui seul, à moderniser un genre tombé peu à peu en désuétude. Évidemment, le succès du premier épisode auprès de la presse et des joueurs incita les développeurs à immédiatement s’atteler à une suite. Un second épisode qui viendrait consolider ce que proposait le premier épisode, tout en apportant un nouvel environnement extérieur et une nouvelle histoire. Ce ne sont toutefois que les seuls changements apportés par cette suite, puisque celle-ci se contente malheureusement de réchauffer...