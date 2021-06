Victime d’un malaise, un parachutiste perd conscience à 500 mètres du sol

C’est une histoire qui aurait pu mal finir, mais qui heureusement se termine sans drame. Un jeune parachutiste, qui sautait pour la première fois depuis la réouverture de l’école de parachutisme de Lille-Bondues (Hauts-de France), a vécu une aventure pour le moins particulière, rapporte BFM TV.

Après avoir sauté, alors qu’il se trouvait à 500 mètres du sol, l’homme a été victime d’un malaise et a perdu connaissance. Heureusement, le parachutiste expérimenté, venait de déployer son parachute et n’était plus en chute libre. « Il s’est amusé comme un petit fou, très heureux de retrouver la masse d’air, et apparemment il s’est senti un peu mal aux alentours de 500 mètres de hauteur sous voile », a expliqué Franck Motte, directeur technique adjoint de l’école de parachutisme à nos confrères, « Il est revenu à lui un peu avant de se poser, pour freiner la voile et lever les jambes avant d’atterrir dans les jardins familiaux (situés juste à proximité de l’aérodrome, ndlr) ».

Ce sont donc les jardiniers des lieux qui sont venus en aide au parachutiste, dont l’atterrissage a tout de même été musclé. Conscient, l’homme n’a qu’une blessure à la joue, qui a nécessité la pose d’une dizaine de points de suture.