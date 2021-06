«Koh-Lanta»: 2021, la pire saison? Les candidats la défendent

La saison qui vient de se finir de « Koh-Lanta » a été plutôt interpellante pour les téléspectateurs mais aussi pour les candidats. L’arrivée des « armes secrètes » a provoqué des grands changements de stratégies et des éliminations un peu abruptes des candidats. Pour Maxine, la grande gagnante de cette émission, il n’y a pas de regrets à avoir. À propos des critiques, la finaliste n’est pas plus affectée que ça.

À Télé-Loisirs, elle se confie un peu plus sur les rivalités et les tensions entre les candidats. Pour elle, la réaction de certain est compréhensible : « Forcément, quand on se fait éliminer, ça crée des frustrations. Après c’est dommage de ne pas prendre du recul. On réagit tous différemment ». Elle ajoute que si un candidat se faisait éliminer de l’émission, c’est parce qu’il avait fait quelque chose. Pour Jonathan, pas de regrets non plus, Maxine était son amie depuis le début du jeu. Il la défend même quand des téléspectateurs pointent du doigt le côté stratège et les « trahisons » de Maxine face aux autres candidats. Il défend son amie : « Je ne vois pas du tout les choses de cette manière-là ! (…) Il faut arrêter de pointer Laure et Maxine du doigt ».

Les armes secrètes

Les « armes secrètes » de cette édition n’ont pas été bien vues par les téléspectateurs. Pour eux, ces armes représentaient le risque de voir des retournements de situation qui n’étaient pas justifiés. Pour Maxine au contraire, ces armes ont rajouté de piment à l’émission. Les candidats ne comprenaient pas pourquoi ces armes secrètes étaient si problématiques pour le public. Elle raconte : « J’ai trouvé ça incroyable. À l’écran, je trouve que ça rajoutait du suspense. Je suis peut-être moins objective, parce que j’ai vécu cette aventure, mais tous mes proches m’ont dit que c’était une saison de dingue ».

Quand des internautes parlent de la « pire » finale de « l’histoire du jeu », Jonathan ne comprend pas non plus. « C’est une honte. Autant envoyer sur Instagram des commentaires positifs, mais alors envoyer des horreurs (…) Les gens oublient que ce n’est qu’un jeu ».

Maxine revient aussi sur l’agacement qu’a ressenti Marie Martinod à propos du parallèle fait entre les Jeux olympiques et « Koh-Lanta ». Pour Maxine, cette réaction est simplement le fruit d’une mauvaise interprétation. Elle déclare : « Ce « Koh-Lanta », c’était mes Jeux olympiques, parce que c’était ma revanche sur cet échec que j’avais du mal à digérer ».