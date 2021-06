The Crown: pourquoi la production ne trouve personne pour incarner le prince Harry

Le cinquième volet de la série « The Crown », qui retrace l’histoire de la famille royale britannique, devrait être tourné en juillet. Mais pour le moment, la production bute encore sur un problème de taille. Elle n’a encore trouvé personne pour jouer le rôle du prince Harry lorsqu’il avait entre six et treize ans – étant donné que la cinquième saison du succès de Netflix couvrira la période de 1990 à 1997.

Et si les producteurs de « The Crown » galèrent tant, c’est pour une raison toute simple, rapporte The Sun : il y a une pénurie d’acteurs roux ! Selon le tabloïd, les casteurs de Netflix ont des exigences élevées et « tout candidat à la distribution doit déjà cocher une longue série de cases » pour envisager d’être choisi. Et l’une des caractéristiques primordiales exigées par la production est que le jeune garçon choisi pour interpréter le prince Harry soit roux comme lui.

La tâche est visiblement très compliquée, et il se pourrait donc que les producteurs finissent par choisir un acteur dont les cheveux seront teintés.