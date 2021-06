Russie: un vaccin pour gagner une voiture

Depuis décembre dernier, il n’y a plus eu autant de cas de Covid-19 à Moscou : 6.701 rien que ce samedi. « On ne peut pas ne pas réagir à cette situation », a réagi Sergueï Sobianine, maire de la capitale. Et en effet, il n’est pas resté les bras croisés. Il a ainsi décrété toute une série de mesures fortes parmi lesquelles une plus insolite. Pour encourager les habitants à se faire vacciner ceux-ci pourront gagner une voiture, rien que ça !

Une campagne de vaccination qui patine

Dès ce lundi, chaque Moscovite aura une chance de gagner le gros lot. « Du 14 juin au 11 juillet, les citoyens qui auront leur première injection du vaccin contre le Covid-19 pourront participer à la loterie pour gagner une voiture », a déclaré Sergueï Sobianine dans un communiqué. Chaque semaine, une personne sera tirée au sort et recevra le précieux véhicule d’une valeur de près d’un million de roubles, soit environ 11.500€. Un appât non négligeable qui pourrait tenter plus d’un, du moins dans l’esprit de M. Sobianine. "Mais bien sûr, le gain principal pour ceux qui se feront vacciner ne peut être comparable à aucune voiture. C'est leur propre santé et équilibre spirituel", rappelle le maire.

Cette loterie est créée alors que M. Sobianine vient de décréter une semaine chômée du 12 au 20 juin. Objectif : casser l’augmentation continue des cas de Covid-19 dans la capitale russe. Jusque dimanche prochain, l’horeca devra fermer ses portes à 23 heures, alors que la Russie profite des très longues journées du solstice d’été. Les aires de jeux et les terrains de sport seront inaccessibles.

En parallèle, la campagne de vaccination montre des signes de faiblesse. En date du 12 juin, seuls 12,8% des Russes ont reçu au moins une dose selon les chiffres officiels, contre près de 48,5% pour la Belgique. D’après un récent sondage de l’institut indépendant Levada, 62% des Russes n’envisager pas se faire vacciner avec le Spoutnik V. Selon le sociologue Alexeï Levinson, membre du même institut, les Russes ne croient simplement pas « que le vaccin Spoutnik V a pu passer tous les tests » et redoutent d'éventuels « effets indésirables ». Paradoxalement, il semble que ce soit les partisans du régime qui sont particulièrement réticents, et inversement. Jusqu’ici, les autorités ont tenté de lutter contre ce scepticisme ambiant en offrant des glaces ou des bons de 1.000 roubles (11€) aux retraités.