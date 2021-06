Pierre-Jean Chalençon blacklisté des émissions de France Télévisions?

Il y a un an, Pierre-Jean Chalençon, fan absolu de Napoléon, a été éjecté de l’émission « Affaire conclue », à laquelle il participait. En cause : sa participation à l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen, apparaissant tout sourire avec des personnalités controversées comme Dieudonné. Mais selon le collectionneur, il ne s’agirait pas du seul programme où il a été déclaré persona non grata. Comme il l’explique lors d’une interview à l’animateur Hugo Magnin, d’autres projets sur France 2 seraient également passés à la trappe.

Une colère toujours pas retombée

D’après lui, outre « Affaire conclue », au moins deux émissions auraient subi le contrecoup de ses déboires. « Je devais faire Fort Boyard, l’équipe et la productrice Alexia Laroche-Joubert me voulaient, je crois qu’il y a eu un veto de France 2 », affirme-t-il. « Stéphane Bern voulait venir pour organiser des choses pour le bicentenaire de Napoléon, France Télévisions a… Voilà », ajoute-il de façon lacunaire.

Pourtant, Pierre-Jean Chalençon estime qu’il ne sait « toujours pas ce qu'on (lui) reproche à France Télévisions ». « J’ai reçu des soutiens de tout le monde que ce soit de Julien Cohen ou Sophie Davant. D’ailleurs, Sophie s’est exprimée il y a quelques jours et elle souhaitait mon retour à France Télévisions », gronde-t-il.

Face à ce blocage supposé, le collectionneur dit vouloir avoir sa propre émission. Il serait en discussion pour que cela se fasse, que ce soit à la télévision ou à la radio, du moins selon ses dires.