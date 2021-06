Laeticia Hallyday et ses filles rendent hommage à Johnny pour son anniversaire (vidéo)

Cela fait maintenant trois ans et demi que le « Taulier » a disparu. Mais alors qu’arrive le jour de son anniversaire, le 15 juin, sa femme, Laeticia, et ses filles, Jade et Joy, ont tenu à faire un message commun sur Instagram pour rendre hommage à leur « amour ».

« L’amour gagne toujours »

C’est alors qu’elles sont ensemble en train de faire un road trip en Californie qu’elles lui font ce message, dans cette contrée que Johnny Hallyday aimait tant. Depuis une plage de Los Angeles, elles apparaissent ensemble, s’enlaçant l’une l’autre, puis devant un cœur fait de fleurs où il est écrit « Johnny Forever », le tout avec un air de « Je te promets ». « Dans notre âme, dans notre cœur au quotidien. L’amour gagne toujours. Joyeux anniversaire mon amour », écrivent-elles.

Laeticia Hallyday a ensuite publié un autre message où on la voit avec le Taulier, avec un message dans un style bien plus personnel : « Ce n’est pas un jour comme les autres, cela ne l’a jamais été. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d’amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie aujourd’hui dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les cœurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l’éternité. Joyeux anniversaire mon amour. Je t’aime pour toujours ».