Jean-Pierre Foucault présent sur la radio belge durant tout l’été

L’animateur aura sa propre émission pour le plus grand bonheur du public belge.

Depuis qu’il a passé le flambeau de « Qui veut gagner des millions » à Camille Combal, Jean-Pierre Foucault est pratiquement absent des médias. Mais au cours des deux mois qui arrivent, l’animateur fera son retour à la radio et, plus inattendu encore, en Belgique. Il sera plus précisément sur les ondes de Nostalgie, comme le révèle Ciné-Télé-Revue qui a pu l’interroger à ce sujet.

« Sacré Jean-Pierre »

Du 26 juin au 21 août, cette figure phare de TF1 aura une émission en son honneur dénommée « Sacré Jean-Pierre », en référence à sa célèbre « Sacrée soirée ». C’est Nostalgie qui a fait le premier pas pour créer ce programme et s’il a « d’abord réfléchi », il a fini par accepter, notamment parce que « le responsable de la station est un ami d’un ami » et qu’il a eu confiance. Lors d’une première entrevue dans sa maison méditerranéenne de Carry-le-Rouet, Jean-Pierre Foucault s’est confié sur « pas mal de petits secrets » et le concept de l’émission est né.

« Sacré Jean-Pierre » reviendra ainsi sur le parcours de l’animateur, que ce soit personnel ou professionnel, avec des anecdotes en série sur le milieu qu’il a côtoyé pendant si longtemps. « Ceux qui ne connaissent pas tout sur moi en Belgique vont apprendre pas mal de choses. Je passe d’ailleurs un bonjour à vos compatriotes. Lorsque j’étais sur Radio Monte-Carlo, les Belges qui passaient leur été dans le sud de la France me manifestaient leur sympathie en m’écrivant. Cette émission est un juste retour de l’affection que me portent les Belges », dit-il.

Cette émission sera diffusée chaque samedi de 9h à 10h et Jean-Pierre Foucault sera accompagné par Ingrid Franssen pour revenir sur sa vie.