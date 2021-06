Une famille retrouve son chat en vie… après l’avoir incinéré: «Il est réel?» (photo)

Depuis le 19 mai dernier, les Fitzsimons, une famille habitant entre Manchester et Liverpool, étaient très inquiets ? Leur chat de 16 ans, Frankie, était parti en vadrouille et n’a plus donné signe de vie. Voulait-il juste errer seul ou quelque chose de plus grave était-il arrivé ? Au bout d’un moment, ils ont fini par partir à sa recherche. A partir de là, les Fitzsimons ont subi un véritable ascenseur émotionnel.

Revenu de chez les morts

Après un petit temps, ils finissent par trouver un chat mort sur le côté d’une autoroute. « On n’a pas pu l’identifier parce qu’il avait été décapité. Nous vivons très près de l’autoroute, il semblait donc probable que ce soit notre chat », explique la mère, Rachel, au Daily Mail. Leur intuition est d’autant plus forte que certaines marques sur le corps étaient très semblables à celle de Frankie. Ils ont fini par se rendre à l’évidence : leur chat a été victime d’un véhicule.

Rachel et son compagnon, John, organisent alors une crémation du corps, question d’aider les enfants, Remy et Thea (7 et 10 ans) à faire le deuil. « Remy dormait habituellement avec Frankie toutes les nuits, alors il était désemparé quand il a disparu. Il a pleuré et pleuré. Quand nous avons reçu les cendres, Remy les a mises près de son lit. Nous étions tous en larmes pendant des jours », se souvient Rachel.

Mais le 10 juin dernier, soit plus de vingt jours après cette disparition, Rachel et John entendent un miaulement dehors. Immédiatement, ils se précipitent vers l’origine du bruit et là, ils voient Frankie (le « vrai »), revenu comme si de rien était. « Remy pleurait et demandait : ‘Il est réel ?’, c’était un moment incroyable ». Car s’il était maigre et sale, il s’agissait bel et bien de leur animal de compagnie. Après une visite chez le vétérinaire, il s’est avéré qu’il allait bien. Il a depuis repris ses habitudes et dort à nouveau sur le lit du fils, comme auparavant.