Le coup de gueule de Thomas Dutronc contre les rumeurs du décès de Françoise Hardy

« MA MÈRE N’EST PAS MORTE ! ». Voilà comment Thomas Dutronc a commencé son réquisitoire à l’adresse des journalistes français qui ont assuré que sa mère, Françoise Hardy, était décédée. Car comme il le confirme sur Instagram, celle-ci est bel et bien vivante. Le chanteur a ainsi riposté avec une contre-attaque en règle où il mélange humour et colère.

Thomas Dutronc soutenu par plusieurs célébrités

« Je viens de l’avoir au téléphone à l’instant », assure d’abord Thomas Dutronc avant de préciser avec ironie qu’« en revanche, tout n’est pas rose ». « En effet la porte de son congélateur a été mal fermée, un paquet de légumes surgelés à l’air d’être à l’origine de ce drame... Ma maman ce matin avait tout d’abord remarqué une flaque au pied de son frigo. Toute sa livraison surgelés Picard d’hier est fichue. Envoyez plutôt vos condoléances à ses surgelés merci ! », écrit-il. Thomas Dutronc finit en visant plus particulièrement les responsables de la fausse rumeur qui s’est répandue en ligne. « Bravo à ces quelques journalistes qui font un travail remarquable sans jamais vérifier leurs sources, ça demande du courage ».

Plusieurs stars ont tenu à montrer leur soutien et ont partagé la frustration du fils de Françoise Hardy. C’est le cas de Clara Luciani qui a écrit un simple « non mais vraiment… ». « Je vous aime les Dutronc-Hardy.. tellement plus que les surgelés », a commenté pour sa part Nikos Alliagas. Nolween Leroy a aussi réagi en écrivant : « Pfffff…Je pense à toi, à vous. Bravo pour ce message qui m’a bien fait marrer ».

Ce 15 juin, Françoise Hardy, âgée de 77 ans et très affectée par un cancer du pharynx, se disait « proche de la fin » lors d’une interview à Femme actuelle.