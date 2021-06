Le Père Fouras «fier inventeur» des épreuves cultes de… Koh-Lanta (vidéo)

Rares sont ceux qui ne connaissent pas le fameux Père Fouras de Fort Boyard. Mais peu savent que celui qui s’appelle en réalité Yann Le Gac est aussi producteur de jeux. C’est ainsi que ce dernier a été amené à participer à plusieurs émissions, dont Koh-Lanta. Une contribution loin d’être négligeable puisqu’il est notamment à l’origine des épreuves de la finale du programme.

Des pélicans à l’origine des poteaux

Interrogé à ce sujet par Europe 1, il confirme qu’il a non seulement fait « beaucoup de jeux dans Fort Boyard » mais aussi « mis en place » certaines épreuves de la célèbre téléréalité qui se déroule sous les tropiques. Il a notamment créé de A à Z l’épreuve d’orientation, un jeu qu’il « revendique » d’ailleurs tout particulièrement et dont il est « assez fier ».

Mais s’il y a bien une épreuve qui représente Koh-Lanta, c’est celle des poteaux. « Les poteaux, je les ai réadaptés en voyant des pélicans au Panama qui étaient perchés », explique-t-il. « Je me suis dit "Tiens, qu'est-ce qu'il y a de plus pur que ça ?'. Parce que le problème est de toujours trouver des jeux qui soient équitables, qu'on grand ou petit, fort ou pas. Surtout quand on arrive à la finale ».