Les 20 ans de la Star Academy se dévoilent: élèves et professeurs présents, premières vidéos

A la rentrée, la première chaîne française fêtera les 20 ans d’une de ses émissions qui ont marqué son histoire, Star Academy. Elle prévoit une soirée spéciale où de très nombreux anciens talents seront invités à chanter et à se souvenir de ce qu’ils ont vécu pendant les huit saisons diffusées sur TF1. Ce 20 juin, le tournage a eu lieu, ce qui a permis à Télé-Loisirs de faire la liste des personnalités présentes, que ce soit du côté des élèves du château de Dammarie-les-Lys ou des professeurs. Plusieurs extraits ont également été dévoilés.

Du beau monde sur la scène de La Seine Musicale

Commençons donc par les candidats les plus importants : les gagnants de l’émission. TF1 a réussi à mobiliser les gagnants des six premières saisons (à l’exception de Grégory Lemarchal bien sûr, décédé depuis). Il y aura donc à en croire Télé-Loisirs Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Magali Vaé et Cyril Cinélu. On peut d’ailleurs voir Jenifer chanter « D'aventures en aventures » dans un premier extrait dévoilé sur la toile. A priori, les gagnants des deux dernières saisons manquent à l’appel, à savoir Quentin Mosimann et Mickels Réa. Cela ne serait pas vraiment une surprise pour le premier puisqu’il a confirmé à Sudpresse en début d’année qu’il ne se sentait pas d’y aller. « Je suis toujours en contact avec ceux avec lesquels j’ai fait l’émission. Mais je n’ai rien à faire là-bas, je ne suis pas du tout dans le moule », disait-il.

Pour le reste, procédons saison après saison. Pour la première, il y aura le finaliste, Mario Barravecchia, les demi-finalistes Jean-Pascal Lacoste, Patrice Maktav, Carine Haddadou et Jessica Marquez, ainsi que François Roure. Dans une vidéo publiée par Nikos Aliagas, on peut d’ailleurs les voir ensemble sur scène pour chanter l’hymne de leur saison, « La Musique ». Nolwenn Leroy sera accompagnée de son finaliste, Houcine Camara, ainsi que de la fameuse demi-finaliste Emma Daumas, auquel on ajoute Anne-Laure Sitbon, Fabien Antoine et Rudy Carvalho. Elodie Frégé aura quant à elle le finaliste Michal Kwiatkowski, les deux demi-finalistes Sofia Essaïdi et Patxi Garat, ainsi que Romain Wylson et Lukas Delkourt.

Pour la quatrième saison, celle de Grégory Lemarchal, il y aura la finaliste Lucie Bernardoni, les deux demi-finalistes Mathieu Johann et Hoda Nekra, auquels on peut ajouter Sandy François, Karima Charni et Enrique Toyos. Magalie Vaé aura la joie de retrouver son finaliste Jérémy Amelin, mais pas ses demi-finalistes. Il y aura toutefois Pierre Mathyss, Maud Verdeyen et Jean-Luc Guizonne. Pour la sixième saison, la liste est plus courte avec seulement la finaliste Dominique Fidanza et Cynthia Brown. Pour la septième, non seulement le vainqueur Quentin Mosimann n’est pas là mais il n’y a apparemment qu’un candidat de cette saison-là, Jérémy Chapron. Pour la dernière, c’est plus fourni avec la finaliste Alice Raucoules, la demi-finaliste Joanna Lagrave et pour finir Solène Le Pierres.

Télé-Loisirs révèle également quels anciens professeurs qui ont répondu présent. A priori, mission réussite pour TF1 qui a mobilisé presque tout le monde : Armande Altaï, Philippe Lelièvre, Oscar Sisto, Nathalie André, Pascal Nègre, Alexia-Laroche Joubert, Kamel Ouali, Jasmine Roy, Mathieu Gonnet et Christophe Pinna. Il n’y a donc qu’une seule exception, mais elle est de taille : Raphaëlle Ricci. Est-ce que cela est lié au fait qu’elle vécu très difficilement les attaques de certains fans de l’émission ? Impossible de le dire.

La date exacte de diffusion est pour l’instant inconnue. Est-ce que ce sera le mercredi 20 octobre, pile 20 ans après le début de la première saison ? Le mystère reste entier.