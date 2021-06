Harry coupé au montage dans une photo publiée pour l’anniversaire de William

La publication n’a pas manqué de créer la controverse, surtout qu’elle a été mise en ligne par le prince Charles et son épouse.

Ce 21 juin, le prince William fêtait ses 39 ans et comme prévu, il a eu de nombreux messages à cette occasion. Evidemment, son père, le prince Charles, n’a pas manqué de lui souhaiter un joyeux anniversaire via ses services de communication de la Clarence House. Le problème, c’est que les médias britanniques n’ont pas tardé à remarquer que sur la photo publiée pour l’événement, le prince Harry a été subtilement coupé au montage.

Un montage surprenant à plusieurs titres

Dans la publication Instagram, on voit ainsi d’abord une image de William, encore bébé à l’époque, puis une autre avec côte à côte William, la princesse de Galles Camilla et son mari le prince Charles. Sauf que dans la photo originelle, à la gauche de Charles, il y a Harry. Ici, il ne reste de lui qu’un petit morceau d’épaule. Pire encore : la photo a été prise lors des Invictus Games en 2014, c’est-à-dire la compétition sportive créée par Harry en personne.

Pourtant, on peut supposer qu’en tant que frère du duc de Cambridge, il aurait eu sa place dans une telle photo de famille. Mais non ! Est-ce ce que ce montage est volontaire ? La question est en tout cas posée par les médias anglo-saxons. Cette photo est d’autant plus surprenant que la veille, le Royaume-Uni célébrait la fête des pères. La famille royale n’a pas réagi à cette constatation faite par la presse.