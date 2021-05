«Torturé», le prince Charles «a du mal à se retenir» face au comportement du prince Harry

Ce n’est un secret pour personne, les relations entre le prince Harry et le reste de la famille royale britannique ne sont pas au beau fixe, depuis que Harry et son épouse Meghan Markle ont quitté le Royaume-Uni pour partir vivre aux États-Unis avec leur fils Archie. Une prise de distance avec la royauté qui a beaucoup déplu du côté du château de Windsor, mais dont le frère de William avait besoin pour vivre sereinement semble-t-il.

Car depuis son déménagement outre-atlantique, le prince Harry livre petit à petit des détails de sa vie au sein de la famille royale. D’abord dans une interview accordée à Oprah Winfrey, un entretien qui a fait couler beaucoup d’encre. Mais maintenant, le papa d’Archie se confie également dans « The Me You Can’t See », série documentaire sur la santé mentale qu’il co-produit avec Oprah Winfrey. Il y a notamment abordé sa relation avec son père le prince Charles.