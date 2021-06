Le concert de Maneskin en Belgique complet en moins d’une heure

Les membres du groupe rock italien ont à peine 20 ans mais goûtent déjà aux plaisirs de la célébrité. Le groupe est atypique et se défait volontiers des codes de l’Eurovision, peu habitué à avoir des rockers sur scène. Mais leur victoire a marqué les esprits. Leurs morceaux comptabilisent plus de 180 millions d’écoutes sur les plateformes et leur titre phare « Zitti e buoni » est dans le top 10 des écoutes sur Spotify.

Le groupe est actuellement en tournée à travers l’Europe pour faire goûter leur style à un public qui s’est très vite élargit. Le mercredi 23 juin, le groupe a d’ailleurs annoncé être de passage en Belgique au Lokerse Feesten, le 5 août prochain. En moins d’une heure, toutes les places ont été vendues. Le groupe partage l’affiche avec un autre groupe ayant participé à l’Eurovision, Hooverphonic.

Les fans sont présents

La bassiste, Victoria De Angelis retient surtout la présence des fans autour du groupe. Dans une interview accordée à 20 minutes, elle déclare : « On est soufflés par tout l’amour qui nous est donné. On ne s’attendait pas à tout ça (…) Beaucoup de personnes nous disent être liées à nous, nous remercient. On est heureux si on aide les gens à s’accepter ou à traverser des moments difficiles de leur vie en leur donnant de la force ». Le groupe a su se démarquer par son style détaché mais aussi par les paroles de leurs chansons engagées. Ils abordent les thèmes de la sexualité et du genre mais aussi des problèmes mentaux. Des thématiques qui deviennent audibles ces dernières années pour la jeunesse.

Actuellement en France, les membres du groupe ont pu répondre aux nombreuses questions des journalistes dont celles ayant attrait aux controverses qui ont frappé le groupe dès la soirée de l’Eurovision. En effet, lors de la cérémonie, Damiano David et les autres musiciens ont été accusés de prendre de la cocaïne. La controverse a très vite enflé sur les réseaux sociaux. Le groupe s’est aussi retrouvé accusé d’avoir plagié une chanson d’un groupe néerlandais, The Vandettas.