Eurovision: le groupe The Vendettas accuse Maneskin de plagiat, «Cela ressemble à s’y méprendre à notre morceau»

Grâce à leur titre « Zitti E Buoni », les membres du groupe Maneskin ont permis à l’Italie de remporter l’édition 2021 de l’Eurovision. Mais depuis qu’ils ont gagné, les Italiens enchaînent les polémiques. D’abord, le chanteur Damiano David avait été accusé d’avoir pris de la cocaïne en direct durant la cérémonie. Mais les tests anti-drogue effectués quelques jours après n’ont finalement révélé aucune trace de cocaïne dans l’organisme du chanteur du groupe de rock.

Cette fois, c’est le morceau représentant l’Italie au concours qui pose problème. En effet, Joris Lissens, membre du groupe néerlandais The Vendettas, a déclaré que le titre « Zitti E Buoni » était un plagiat de son morceau « You want it, you’ve got it », enregistré en 1994.

« Cela ressemble à s’y méprendre à notre morceau. Avec les autres membres du groupe, nous avons immédiatement créé un groupe sur une application et on l’a appelé ’El Plagio’. La question est maintenant de savoir s’il s’agit de plagiat. Ces jeunes n’étaient naturellement pas encore nés à l’époque de notre groupe. Mais comme l’a dit Maneskin, ’le rock and roll ne meurt jamais'», a-t-il affirmé, rapporte BFM TV. Pour l’instant, le groupe visé par la plainte n’a pas encore réagi.