Le groupe Maneskin répond aux polémiques de l’Eurovision

Maneskin est sur un petit nuage ces dernières semaines. Après leur grande victoire lors de leur participation à l’Eurovision, les requêtes des journaux n’arrêtent pas. Les tickets pour leur concert en Belgique en août se sont écoulés en moins d’une heure. Leurs chansons atteignent plus de 180 millions de streams sur les plateformes. De quoi faire tourner la tête.

Les jeunes musiciens ne s’attendaient pas à un aussi grand succès. Pourtant, ils gardent la tête sur les épaules. Lors de leur tournée de promotion, les jeunes musiciens ont dû se plier au jeu des interviews pour les différents médias.

La polémique sur la cocaïne

Lors de la cérémonie de l’Eurovision, alors que les membres du groupe étaient attablés en attendant l’arrivée des résultats, un geste bref a retenu l’attention des téléspectateurs. Damiano David s’est retrouvé accusé d’avoir pris de la cocaïne sur la table. Le groupe a tout de suite démenti avoir déjà pris de la drogue avant et pendant la cérémonie.

Damiano David a dû réaliser un test de contrôle à son retour à Rome qui s’est révélé négatif pour les drogues. Au Parisien, Damiano David revient sur cette polémique : « Ça fait partie du jeu. À force, on s’y habitue. Nous sommes des gens ordinaires et donc, il nous arrive de faire des erreurs. Quand nous en faisons, nous nous excusons. Mais là, je sais que nous n’avons rien fait de mal. Ce ne sont que des rumeurs, nous ne sommes pas obligés d’en parler, et elles finiront par s’éteindre d’elles-mêmes ». Ce dernier a aussi déclaré à 20 minutes ne pas avoir de rancœur vis-à-vis de cette polémique : « C’est sûr que les personnes qui m’ont accusé ne seront jamais mes meilleures amies, mais je n’y pense plus. Avec le temps, tout cela devient anecdotique ».

Accusés de plagiat

Les membres du groupe ont aussi dû revenir sur la polémique de plagiat. Leur morceau « Zitti E Buoni » qui a été consacré lors de l’Eurovision, reprend un riff de rock, que l’on retrouve dans un autre morceau. Pour le groupe néerlandais, The Vandettas, « Zitti E Buoni » serait une reprise de leur morceau « You want it, you’ve got it », enregistré en 1994. Victoria De Angelis explique : « Honnêtement, on ne connaissait pas cette chanson. Peut-être qu’il y a des similarités, mais c’est juste un bon gros riff de rock, très simple. Si vous écoutez la chanson en entier, vous pouvez entendre qu’elle est totalement différente de la nôtre. Nous n’avons copié personne ».

Les jeunes stars ne se sont pas laissé atteindre par ces polémiques et se concentrent plutôt sur toutes les choses qui leur arrivent maintenant grâce à cette victoire. « Plus encore que gagner l’Eurovision, le rêve, c’est ce qui nous arrive maintenant », explique Victoria, bassiste du groupe à 20 minutes. Pour le chanteur, c’est aussi la surprise de voir le tapis se dérouler ainsi : « On ne s’attendait pas à ce que la victoire ait une telle résonance. On pensait que gagner attirerait un peu d’attention sur nous dans quelques pays, mais on ne s’imaginait pas enchaîner les interviews et les télés un peu partout ».