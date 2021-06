Trois louveteaux sont nés sur le plateau des Hautes Fagnes: une première en Wallonie depuis 150 ans (photo)

Cela faisait presque 150 ans qu’un loup ne s’était plus reproduit en Wallonie. Depuis que le loup Akela s’est installé par chez nous, il y a quelques années, les scientifiques attendaient qu’il s’accouple avec une femelle. Mais c’est maintenant chose faite.

Et un heureux événement a donc finalement eu lieu, d’après les observations de Pascal Ghiette, agent du département d’étude du milieu naturel et agricole. Il a en effet eu la chance de tomber sur la petite famille le 25 juin, alors qu’il recensait des populations d’oiseaux sur le plateau des Hautes Fagnes. « J’ai d’abord aperçu les deux adultes, à environ 100 mètres de moi. Puis j’ai vu du mouvement dans les hautes herbes, je me suis approché et j’ai aperçu une boule de poils. J’ai d’abord cru à un renardeau. Mais c’était bien un louveteau. J’en ai observé trois en tout », a expliqué le scientifique à la RTBF ce mercredi.

Selon lui, les bébés ne sont âgés que de quelques semaines, ce qui les rend d’ailleurs encore très vulnérables. « Il ne faut absolument pas les déranger », a insisté Pascal Ghiette, qui a pu réaliser un magnifique cliché d’un des louveteaux, cachés dans les hautes herbes.