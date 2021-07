Pablo Andres sort son clip «Allez les Diables» avec plusieurs stars (vidéo)

Il y a une semaine, il publiait sur Instagram une sorte de mini-hymne pour les Diables Rouges. Ce jeudi, Pablo Andres remet le couvert avec une véritable chanson en l’honneur de l’équipe belge de football. Fidèle à son style, l’humoriste a ainsi dévoilé un clip complètement déjanté pour lequel il a réussi à mobiliser quelques célébrités.

Parmi les personnalités présentes, on retrouve le chanteur Roméo Elvis, déjà présent la semaine passée dans la vidéo de Pablo Andres. Et puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne, ils ont à eux deux repris un air digne du Grand Jojo, vu que cela avait déjà eu un certain succès en juin.

Cette fois-ci, ils sont accompagnés d’un autre humoriste, GuiHome, mais aussi du fameux supporter oBelgix ou encore de Michel Lecomte, qui a longtemps été directeur de la rédaction sportive de la RTBF. En même pas un jour, la vidéo a déjà été vue par près de 150.000 personnes sur Youtube ce vendredi matin.