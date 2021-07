La princesse Elisabeth en formation au camp militaire d’Arlon vendredi prochain

Ce vendredi 9 juillet, la princesse Elisabeth ne sera non pas au camp d’Elsenborn de l’Ecole Royale militaire (ERM), où elle suit une formation en sciences sociales et militaires, mais à Arlon. Elle ira plus précisément au camp militaire Lagland, situé dans une zone forestière à l’ouest de la ville, en direction de Virton.

Ce camp représentera une épreuve particulière faisant partie de la dernière phase de la première année à l’ERM. Elle y suivra une formation à la fois tactique et pratique. Avant cela, elle a dû passer d’abord par la PIM (Phase initiale militaire) en septembre 2020 puis par le camp d’hiver du Winter One en janvier-février 2021 à Elsenborn, en communauté germanophone.