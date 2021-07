Les projets de Michel Cymes: premier rôle d’une série, nouveauté avec Adriana Karembeu…

Malgré son activité à l’hôpital pendant la crise sanitaire, Michel Cymes est infatigable. Le Parisien et Télé-Loisirs font en effet savoir qu’il a beau avoir livré sa dernière matinale de RTL la semaine dernière, il ne compte pas se mettre en pause. Il a beaucoup à faire, avec à la fois des nouveaux projets et des modifications dans ses émissions.

Non, il n’est pas prévu que Michel Cymes revienne à l’animation du « Magazine de la Santé » de France 5. Mais selon la presse française, le médecin obtiendrait le rôle principal d’une nouvelle série sur France 3. Il en était déjà de même dans « Meurtres en pays d’Oléron » et il avait aussi un rôle important dans « Le doc et le véto ». C’est d’ailleurs le succès de ce dernier téléfilm qui a convaincu la chaîne de la décliner en série.

Pour le reste, Télé-Loisirs affirme que l’émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » ne sera pas reconduite mais serait remplacée par un autre programme avec Adriana Karembeu. Le magazine précise que ce rendez-vous serait dans le même esprit, c’est-à-dire orienté sur la santé. Une information non confirmée par France Télévisions et donc à prendre avec des pincettes. Il faudrait aussi voir quelle forme prendrait exactement cette nouvelle émission.