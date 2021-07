Patrick Cohen quitte lui aussi Europe 1

Ce lundi, le journaliste Patrick Cohen a affirmé à l’AFP qu’il quittait bel et bien Europe 1, confirmant ainsi ce qui avait été dit par plusieurs médias. Son nom s’ajoute à la liste désormais très longue de personnalités ayant dû quitter la station après le changement de direction (Anne Roumanoff, Pascale Clark, Bertrand Chameroy, Julian Bugier, Christine Berrou…). Cette décision aurait été prise en lien avec des déclarations de Patrick Cohen sur le rapprochement d’Europe 1 avec CNews, une chaîne réputée très à droite.

Une hécatombe

Il y a une semaine, le journaliste s’était joint à près de 150 personnes pour dénoncer « l’emprise croissante de Vincent Bolloré (le nouvel actionnaire principal d’Europe 1, ndlr) dans les médias ». Il a aussi critiqué un nouveau modèle cherchant « à créer des controverses, des fractures, à dresser une partie de la France contre l’autre, y compris par des appels à la haine jugés par les tribunaux (ndlr : en référence à Eric Zemmour) ». Il a ensuite eu une discussion avec la direction de la radio puis son départ a été acté d’un « commun accord », précise-t-il. Il se refuse pour l’instant à faire plus de commentaires.

Selon le Parisien, Europe 1 aurait déjà trouvé un remplaçant en recrutant le matinalier de CNews, Romain Desarbres. Il serait ainsi un transfuge supplémentaire entre CNews et Europe 1, puisque l’on compte déjà Laurence Ferrari et Dimitri Pavlenko (qui participe à l’émission d’Eric Zemmour).

Télérama ajoute qu’en plus de Patrick Cohen, quatre autres noms d’Europe 1 ont dû quitter la chaîne radio. Il s’agit d’Émilie Mazoyer (Musique !), Sophie Larmoyer (Les carnets du monde), Wendy Bouchard (Europe soir) et Jimmy Mohamed (Sans rendez-vous). La première a affirmé que c’était elle qui avait pris la décision de partir suite au désaccord avec la nouvelle ligne éditoriale d’Europe 1. Elle serait remplacée par Mouloud Achour (Clique sur Canal+). Selon le site Les Jours, d’autres personnalités du groupe Canal+ pourraient arriver sur Europe 1 pour palier à cette hémorragie, dont Thomas Lequertier, présentateur de CNews, et Laurie Cholewa, de Canal +.