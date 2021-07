Un village hanté et déserté à vendre en Écosse (vidéo)

Le site du groupe propose en effet à la vente un village écossais, situé sur la rive du Loch Tay (dans les Highlands), réputé pour être hanté. Prénommé « The Old Village of Lawers », le domaine n’est plus habité depuis 1926. Mais les habitants qui y vivaient à l’époque ont toujours raconté que le fantôme de la « Lady of Lawers », femme qui a vécu dans le village au 17e siècle, hantait les lieux, explique The Insider.

Pour ceux que la « Lady of Lawers » n’inquiète pas, il est donc possible d’acheter « The Old Village of Lawers » pour 125.000 livres, soit un peu plus de 145.000 euros. Une offre alléchante, quand on sait que le domaine comprend notamment une plage privée au bord du Loch Tay.