Soprano lance une chasse aux étoiles en France et en Belgique

Le chanteur a partagé sur Instagram et sur un autre site, un message mystérieux, presque nébuleux. Soprano nous invite à partir à la chasse aux étoiles. Avec son équipage dans son vaisseau spatial, il explique dans sa vidéo : « Un an que je parcours le cosmos. Un an qu’avec mon équipage nous sommes partis à la quête des constellations. Le stock de notre vaisseau empêche de poursuivre notre mission. On a donc besoin de vous sur Terre ».

Dans son poste, un lien vers un site : chasseurdetoiles.games. De quoi rendre curieux.