Star Academy: Jean-Pascal et Mario accusent Jenifer de «renier ses amis»

Mi-juin, TF1 a organisé le tournage de l’émission spéciale pour les 20 ans de la Star Academy. A cette occasion, anciens élèves et professeurs se sont retrouvés et ont pu passer un bon moment ensemble. Mais cela n’a pas empêché quelques petites frustrations, notamment au sein des candidats de la première saison, celle que Jenifer a remportée. Interrogés par Public, le finaliste Mario Barravecchia et le demi-finaliste Jean-Pascal Lacoste se sont plaints de l’attitude de la Niçoise lors de cet événement.

« Pourquoi Jenifer n'a pas envie de passer un moment avec nous ? »

C’est d’abord Mario qui explique le pourquoi de sa frustration. « On a passé toute la journée de répétition du samedi avec Nolwenn (Leroy, ndlr), qui était super, qui a mangé avec nous… À côté de ça, tu as Jenifer, qui n'est pas venue aux répétitions, qui est arrivée, le dimanche, dix minutes avant de monter sur scène… et qui a fait semblant. On a fait semblant et voilà », s’indigne-t-il, en précisant qu’il n’a au final pu parler que « deux minutes dans les loges » avec Jenifer.