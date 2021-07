Un journal écossais soutient l’Italie contre l’Angleterre à l’Euro 2020

« Sauvez-nous Roberto, vous êtes notre dernier espoir ». C’est de cette façon ironique que The National, l’un des principaux journaux écossais, s’est adressé à l’entraîneur de football italien Roberto Mancini. Ce dernier est ainsi représenté grâce à un photomontage à la place de William Wallace, héros historique de l’indépendance de l’Ecosse, en l’occurence ici dans le film Braveheart. Pour le quotidien qui ne cache pas son envie de voir le Royaume-Uni imploser, il faut que l’Italie batte absolument ses éternels ennemis : les trop fiers Anglais. Un appel en partie humoristique qui est vite devenu viral et qui a provoqué des réactions jusqu’en Italie.

Le Royaume-Uni désuni, l’Italie flattée

En sous-titre, le quotidien ne manque pas de confirmer son envie de voir les Anglais perdre. « On ne peut pas supporter 55 ans de plus à les écouter se vanter ! », dit-il, en référence à la victoire de l’Angleterre à la Coupe du monde de 1966. Une phrase qui fait mouche sur les réseaux sociaux puisque The National est devenu l’un des sujets les plus discutés sur Twitter.