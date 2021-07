Une attraction foraine manque de basculer et provoque une grosse frayeur (vidéo)

Il y a une semaine, les habitants d’une ville du Michigan ont été témoins à une scène terrifiante. Une fête foraine a failli se terminer sur un drame lorsqu’une attraction de type « tapis volant » s’est mise à dysfonctionner. Alors que des personnes étaient installées dessus, la structure s’est mise à basculer frénétiquement de gauche à droite, laissant craindre que tout ne s’effondre d’un moment à l’autre.

Au début, les passants sont littéralement terrifiés. Certains restent figés, d’autres s’enfuient. Puis l’un d’entre eux s’agrippe au grillage pour tenter de garder la base de l’attraction la plus stable possible. Evidemment, tout seul, il n’y arrive pas. Il demande de l’aide et après une dizaine de secondes, plusieurs personnes viennent se joindre à lui pour éviter le pire. Rapidement, la structure se stabilise, même si le mouvement de bascule continue. L’attraction ralentit ensuite puis finit par s’arrêter.